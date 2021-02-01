وزارة الشباب والرياضة السودانية تصدر قرارًا بحل (8) اتحادات

أصدرت وزارة الشباب والرياضة في السودان قرارًا قضى بحلّ 8 اتحادات. وقالت وزارة الشباب والرياضة في تعميمٍ صحفي، أمس الأحد عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، واستنادًا لنص المادة 44 من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لهيئات الشباب والرياضة بشأن الاتحادات موضع القرارات أصدرت وزيرة الشباب والرياضة ثمانية قرارات وزارية ”وأوضحت أنّه تمّ حل الاتحاد الرياضي النسوي، الاتحاد الرياضي السوداني لكرة السرعة، الاتحاد الرياضي السوداني للكيك بوكسنج، الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم لذوي الإعاقة، الاتحاد السوداني للتربية البدنية والرياضية، الاتحاد الرياضي للشنجي ماسو، الاتحاد الرياضي السوداني للرياضات الجوية، الاتحاد الرياضي السوداني للجوجوستو”.

وأشارت الوزارة في تعميمٍ صحفي، إلى أن تفتيش المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة كشف عن فشل الاتحادات في عقد جمعياتٍ عمومية وفشلها في عمل أنظمة أساسية دائمة لها وعدم وجود مقار أو عناوين لبعضها، بجانب عجزها عن تحقيق الأهداف المنصوص عليها.