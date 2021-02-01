د. كبلو: رفض وكالة (سونا) لإقامة المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي، خيانة للثورة ومبادئها، وانتهاكٌ للحرية والتعبير، وهو حق أساسي.. (سونا) لا تملكها الحكومة ولا يملكها وزير الإعلام.. (سونا) يملكها الشعب ويجب أن تكون مفتوحة لكل منظمات الشعب. أهم الاخبار By alsudani On 1 فبراير, 2021 6:12 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)