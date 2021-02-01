د. كبلو: رفض وكالة (سونا) لإقامة المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي، خيانة للثورة ومبادئها، وانتهاكٌ للحرية والتعبير، وهو حق أساسي.. (سونا) لا تملكها الحكومة ولا يملكها وزير الإعلام.. (سونا) يملكها الشعب ويجب أن تكون مفتوحة لكل منظمات الشعب.