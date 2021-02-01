“حمدوك” يتسلم قائمة ترشيحات الحرية والتغيير للحكومة الجديدة

الخرطوم: السوداني

تسلَّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قائمة الترشيحات في سبعة عشر حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد لجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأوضح عضو لجنة الترشيحات الأستاذ/ ابراهيم الشيخ في تصريح صحفي أن اللجنة بذلت جهود كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة تُوِّجَ اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات الـسبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء، مبيناً أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، مشيراً الى أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابهه البلاد بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، وأن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في اختياراتنا لكل الوزارات المختلفة.

وقال إبراهيم الشيخ أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان وأضاف: “ينتظر أن يقوم الأخوة في الجبهة الثورية خلال هذا اليوم بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها”، موضحاً أن كافة الأطراف المعنية تتأهب لمجلس وزراء جديد ينهض بالمهام، معلناً عن إعداد تصور لبرنامج المرحلة القادمة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية سيتم التوقيع عليه ابتداءً قبل إعلان التشكيل الوزاري، الأمر الذي يؤكد وجود رؤية واضحة تقود المرحلة القادمة ويلتزم بها كافة الشركاء، وحيا الشيخ جموع الشعب السوداني في كافة ربوع البلاد.