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بالفيديو.. مواطن سعودي يعكس مشاهد رائعة خلال رحلته إلى السودان

السودان

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By alsudani 0

الخرطوم: محمد الطاهر

عكس مواطن سعودي مشاهد رائعة خلال زيارته إلى السودان، من خلال مقطع فيديو قصير لاقى انتشارا واسعا في اوساط السعوديين.

وبدأ المواطن السعودي سعيدا خلال جولة له على شارع النيل بالخرطوم، عبر فيها عن مدى سعادته ومشاعره الغامرة لما وجده في السودان من حفاوة وترحيب من قبل شعبه المضياف.

وو ثق المقطع مشاهد لما يُعرف بـ (التبش) الذي يتم تناوله بالشطة المخلوطة بزبدة الفول السوداني والتي تعرف في السودان بـ(الدكوه) مع الليمون، كما وقف على جلسات القهوة السودانية وطقوس تناولها على وقع عبير البخور لتحسين المزاج.

alsudani
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