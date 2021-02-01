رئيس القضاء تفرج عن (102) من النزلاء بمدينة الهدى الإصلاحية

الخرطوم: السوداني

أعلنت مولانا نعمات عبد الله محمد خير؛ رئيس القضاء، رئيس المحكمة القومية العليا اليوم الإفراج عن 102 من النزلاء “المعسرين” 99 رجلاً و 3 من النساء بمدينة الهدى الإصلاحية، في إطار برنامج إطلاق سراح النزلاء .

وكان ذلك بحضور مولانا عبد العزيز فتح الرحمن نائب رئيس القضاء المشرف على السجون وبرعاية الأمين العام لديوان الزكاة وحضور عدد من المسؤولين.

وأكدت رئيس القضاء حرص السلطة القضائية واهتمامها بالسجون، وأشادت بالدور الذي تقوم به إدارة السجون في تأهيل وتطوير السجون بالبلاد، وأعلنت عن تبرعها بمبلغ 250 ألف جنيه، لصالح مدينة الهدى الإصلاحية، وأشادت بالجهد الذي تبذله لجنة الغارمين، متمنية للنزلاء الذين أطلق سراحهم التوفيق والحياة الكريمة.