البرهان يطلع على رؤية (الاتحادي الأصل) حول الوضع الراهن بالبلاد

الخرطوم : السوداني

اطلع رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، على رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حول الوضع الراهن بالبلاد.

وثمن لدى لقائه بمكتبه بوزارة الدفاع أمس، حرص القوى السياسية على المساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وأعلن رئيس الوفد مسؤول قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الاصل مالك ضرار في تصريح صحفي تأييد الحزب لاتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، داعيا إلى الحاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور بعملية السلام.

وأكد ضرار دعم ووقوف الحزب، مع القوات المسلحة وهي تؤدي واجبها الوطني المقدس، وانه يعتبرها خطا أحمر، ويقف معها في خندق واحد بوصفها خط الدفاع الأول عن الوطن.

كما أكد عزم الحزب على مواصلة الحوار مع كل القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية وحركات الكفاح المسلح من أجل توحيد الجهود لعبور الفترة الإنتقالية بسلام.