ارتفاع في السكر والموردون يرفضون البيع

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد اسعارالسكر ندرة وزيادة مطردة لارتفاع الدولار

وأكد تاجر سكر جملة بسوق أم درمان يوسف محمد لـ( السوداني) إن هنالك ندرة في السكر واحجام الموردين عن البيع ما انعكس سلبا على ارتفاع سعر الجوال زنة(50) كيلو الى (11) بدلا عن(10) الاف جنيه ، لافتا الى ان ذلك لزيادة في الترحيل.

وقال تاجرسكرجملة بسوق بحري لـ(السوداني)إن زيادة الاسعار سببها الدولار ومالم يتم السيطرة عليه واستقرار سعره فستستمر الاسعار في الارتفاع ، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة(50) كيلو قفز من (9.5) الى(10) الف جنيه أما سعر 10كيلو فبلغ (2٫100)جنيه،مشيرا للاستهلاك العالي مقارنة بحجم العرض، لافتا لاستمرار مشكلة المناولة بالميناء.

واشار تاجر سكر بالخرطوم أحمد ابراهيم ان زيادة سعرالصرف انعكست سلبا على زيادة كافة اصناف السلع وزيادة في الكساد والركود بالاسواق بسبب الغلاء ، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة(50) كيلو (10٫5) جنيه و(10) كيلو (2)الف جنيه أما (5) كيلو (1000)جنيه وسعر الكيلو (230-240) جنيه، وقال ان ” الزيادة مستمرة بالدولار ” .