ترباس رئيساً لإتحاد فن الغناء الشعبي بالتزكية

الخرطوم :رحمة عبدالمنعم

فاز الفنان كمال ترباس برئاسة اتحاد فن الغناء الشعبي، وجاء فوز ترباس بالتزكية بعد إسقاط عضوية الفنان محمود على الحاج .

وتم خلال أجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للغناء الشعبي انتخاب الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي، وتم انتخاب الفنان كمال ترباس رئيساً بالتزكية، ونال الفنان عوض الكريم عبدالله منصب نائب الرئيس ،وفاز بمنصب الأمين العام الفنان القلع عبدالحفيظ ، وذلك خلال انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد التي جرت بالأحد بدار اتحاد فن الغناء الشعبي .