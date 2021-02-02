بعد حبسه لخمس ساعات وتغريمه الموسيقي الكبير الحبر سليم يرفض تسديد الغرامة ويفضل البقاء بالسجن

الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

حكمت محكمة شرق النيل علي العازف الشهير الحبر سليم بغرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه وعدد من العازفين كانوا برفقته .

من جانبه رفض الموسيقي الحبر سليم والفنان البحراوي والعازفون محمد أبو سريع وجمال الله جابو وسيف محمد احمد الذي وقعت عليهم العقوبة تسديد الغرامة وفضلوا البقاء في السجن .

وتعود التفاصيل أثناء مشاركته بالعزف مع الفنان هشام درماس الذي غادر الحفل قبل المداهمة والفنان البحراوي الذي القي القبض عليه ومجموعة من العازفين في حفل مجاملة بمنطقة شرق النيل بالحاج يوسف وتم الزج به في الحراسة لمدة خمس ساعات.

وقتها لم تصدر اي عقوبة ضدهم وتم تأجيل محاكمتهم وتم تحديد يوم الامس الإثنين جلسة للنطق الحكم .