ترباس لـ(مصطفي عبدالقادر):(انت زول تفاف مفتكر نفسك أمام مسجد في مكة المكرمة )

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

وصف الفنان كمال ترباس الشيخ مصطفى عبدالقادر بـ(الشيخ التفاف) وانه غير محترم وقليل أدب وعليه أن يحترم نفسه وذلك بعد الهجوم الذي شنه عليه بسبب لومه للحكومة في محاربتها للفنانين وقطع ارزاقهم. وأوضح ترباس في تصريحه لـ(السوداني):(أمثال هذا الشيخ المدعي يريد أن يكسب جمهور علي حسابي ويتلمع وانا مافاضي ليه، هو مفتكر نفسه أمام جامع في مكة المكرمة؟،مبينا :لو بتفهم انا ما قلت جعان ما لاقي اكل عشان مالاقي قروش بالعكس عندي قروش لكن مالاقي غاز ولا وقود ولا عيش ،والحمد الله قبل أيام اشتريت منزلا بي أربعين مليون في امدرمان قصاد الطابية مامحتاج الحمدلله ربنا يديني عمر اكمل القروش العندي اختتم ترباس تصريحه خليك من ترباس واحترم نفسك يا زول التفاف ويكفي اني انا ترباس انت منو؟ .