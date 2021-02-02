الخبير عبده فزع يكتب: الغربان أنقذت الهلال.. ولا تسألوا أحداً سوى زوران البدلاء هزموا التوقعات بعد صدمة سمبا وجمال سالم خارج الخدمة

* أثارت نتائج الهلال في دورة نادي سمبا التنزاني الدولية ردود فعل متباينة خاصة بعد الخسارة برباعية مقابل هدف أمام الفريق المستضيف، قبل أن يفوز على مازمبي الكنغولي، مع أن أية مباراة ودية يلعب الهلال سواء بالأساسيين أو البدلاء تعتبر تجربة مفيدة بغض النظر عن النتيجة، والمباراتان كانتا فرصة لمدرب الهلال الصربي زوران للوقوف على مستويات لاعبيه البدلاء على الطبيعة من خلال تجارب حقيقة قوية وأمام ناديين يشاركان في دوري المجموعات الافريقي، حيث يلعب سمبا في مجموعة المريخ بينما يلعب مازمبي في مجموعة واحدة مع الهلال.

* لا شك أن الجهاز الفني للهلال حقق عدة أهداف وخرج بعدة دروس مستفادة من خلال أدائه لمباراتي سمبا ومازمبي أولها الوقوف على مستوى البدلاء الذين اتاح لهم فرص المشاركة الحقيقية في المباريات. وثانياً تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك بعض اللاعبين يستحقون التواجد في التشكيلة الأساسية. وثالثاً ضرورة تنظيم المدير الفني لمباريات ودية للبدلاء في اليوم الثاني لأي مباراة دورية حتى يكونوا على مقربة من نظرائهم الاساسية في مستوي الجاهزية.

عيوب في أداء الهلال

* مباراتا الهلال أمام سمبا ومازمبي كشفتا العديد من العيوب في أداء الفريق، في مقدمتها تفاوت مستويات اللياقة البدنية بين اللاعبين وعدم التفاهم بينهم، أيضاً اعتماد الفريق على عدد محدود من اللاعبين في الأداء وكذلك عدم الاتزان بين الجبهتين اليمني واليسري وعدم السرعة في التمرير والتحرك.

* من مكاسب الهلال في دورة سمبا من الناحية الفنية ظهور عدد من اللاعبين بمستوى طيب ومتحيز، ولكن هناك وقفة مع مستوى البعض على سبيل المثال الحارس اليوغندي جمال سالم الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في خسارة الهلال الثقيلة أمام سمبا وكان خارج الخدمة بأخطائه القاتلة.

* أنسب طريقة في رأيي لأداء الهلال من التنظيم الهيكلي لطريقة 4/4/2 ولابد أن يجيد رباعي الدفاع الرقابة والانقضاض وضربات الرأس؛ خاصة في قلبي الدفاع، ولابد من الاعتماد على الأسرع والأفضل دون النظر للأسماء، وزوران لديه عدد من الخيارات التي من الممكن أن تساعده على تنفيذ ذلك.

* ادارة الهلال بقيادة هشام السوباط نجحت في تجديد دماء فريق الكرة، ولابد أن يحصل كل لاعب على الفرص الحقيقية، خاصة المحترفية الأجانب الذين تجاهلهم زوران خلال الفترة الماضية.

* الغربان الكنغولية أنقذت الهلال من المركز الأخير في دورة نادي سمبا التنزاني بعد تعادل سمبا ومازمبي السلبي وخسارة الأخير أمام الهلال 2/1 ليحتل الغربان المركز الأخير بينما حل الهلال ثانياً.

* بدلاء الهلال يمثلون دعامة جيدة إذا وجدوا الرعاية والاهتمام.

* في اعتقادي ان خسارة الهلال الثقيلة أمام سيمبا سببها أن الفريق الأزرق لم يبدأ المباراة بشكل جيد، وهو ما منح سمبا الفرصة للسيطرة على اللقاء.

* فوز بدلاء الهلال على مازمبي كان أكبر رد على المتشككين في مستوى البدلاء؛ وكانت أصوات غاضبة قد طالبت بانسحاب الفريق من الدوري بعد الهزيمة الثقيلة من سيمبا.

* الهلال أدى مباراتي سيمبا ومازمبي بتشكيل اضطراري نظراً لغياب اللاعبين الدوليين، ولم يسبق للاعبين أن لعبوا مع بعضهم البعض في تجربة ودية، وهو ما يسأل عنه مدربهم زوران، الذي كان يعلم تمام العلم أن البدلاء ينقصهم الكثير حتى يكونوا في قمة الجاهزية بدنياً وفنياً.

* حارس الهلال الأسد محمد أحمد النور أبوجا؛ لولا وجوده في مباراة مازمبي لدخل الهلال في مشكلات نفسية أكبر خاصة أنه تعملق كثيراً في هذه المباراة وتصدى لأهداف حقيقية.

* في الهلال لا مكان لمدرب لا يملك طموح البطولة مهما كان حجمها، ولذلك يكثر من تجريب وتعدد المدارس التدريبية المختلفة، ويلعب اعلامه دوراً رئيسياً في ذلك.

* الهلال والمريخ ولكل منها (14) نقطة في سباقهما نحو صدارة بطولة الدوري الممتاز.

* الهلال نجح في تخفيض مستوى أعمار لاعبيه من خلال اضافاته الكثيرة التي أدخلها على فريقه في التسجيلات الماضية.

* ما ينقص تركيبة الهلال حالياً عدم جودة أطراف، حيث يحتاج إلى لاعبين يمتازون بالنزعتين الدفاعية والهجومية.

السخونة ما زالت عنوان المنافسة

يقف هلال الساحل حاجزاً، أمام الهلال والمريخ في اعتلاء صدارة بطولة الدوري الممتاز.. فهلال الثغر الصاعد حديثاً لدوري الأضواء بعد مرور ست جولات، في رصيده (15) نقطة، وللمريخ والهلال (14) نقطة لكلاهما.. ويسعى المريخ من خلال الجولة السابعة التي تنطلق اليوم لاسترداد الصدارة؛ حيث يواجه المريخ نمور شندي في مواجهة ساخنة غداً، ويبدو أن الجميع في انتظار الاثارة حيث الكل سيلعب للفوز.

* يحتاج مدرب الهلال زوران إلى تكثيف جرعات التدريبات بالنسبة للمدافعين؛ والتركيز على طريقة وقوفهم بمنطقة المرمى في الكرات الثابتة المحتسبة ضد الفريق الأزرق.

* بدلاء الهلال وكما وضح من خلال مشاركتهم في دورة نادي سيمبا التنزاني لم يصلوا إلى المستوي الدولي المطلوب باستثناء قلة منهم.

* من عيوب طرفي الملعب في الهلال خاصة الجناح الأيسر فارس عبد الله الاحتفاظ بالكرة والجري بها بدلاً عن اللعب السريع المباشر للأمام.

* طريقة اللعبة 4/3/3 التي يفرضها مدربه الصربي زوران ستكشف دفاعه خاصة عندما يواجه فريقاً له قوة هجومية.

* مهاجمون الهلال مطالبون بضرورة التركيز في مبارياتهم الرسمية خاصة في دوري المجموعات الأفريقي المرتقب، لأن الفرصة الضائعة سيكون لها ثمنها.

* ثلاثي الهلال المحترفون جيسي وفيني ومجاهد فاروق ظهروا بمستوى عال في لقاء الهلال ومازمبي الكنغولي، وأثبتوا جدارتهم في اقتحام التشكيل الأساسي بعد أن أحرجوا مدربهم.

جمايكي المريخ يعيد ذكريات (الضباح) ايداهور

* انتشر في اليومين الماضيين مقطع فيديو يروج للأهداف التي سجلها مهاجم المريخ الجامايكي الجديد “دارين ماتوكس” القادم من الدوري الأمريكي.. ويبدو أن المريخ أستطاع العثور على بديل لهدافه النيجيري الراحل (الضباح) أيداهور، فالجامايكي يمتلك السرعة والجري بالكرة والمحافظة عليها من خلال تكوينه الجسماني القوي، وضغطه العالي على المدافعين، بالاضافة لاجادته التسديد القوى ومن مسافات بعيدة؛ وهو الشيء الذي يرهب أي حارس مرمى. وأثنى المريخاب الذين شاهدوا أهداف الجامايكي على أدائه وأهدافه الصاروخية القوية؛ التي تذكرهم بأهداف ايداهور الخالدة.. المريخ كان في حاجة لمثل هذه النوعية في المهاجمين المرعبين.. ويتفاءل الجميع بالاستفادة من الجامايكي لفريقه الجديد بدوري المجموعات الأفريقي.

النابي يراقب فريقه أمام نمور شندي

* يلتقي غداً في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز فريقا المريخ ونمور شندي ويبحث الأحمر عن الفوز لاعتلاء الصدارة؛ تحت أنظار مدربه الجديد التونسي نصرالدين النابي؛ مدرب نادي الهلال السابق. والمريخ يبحث عن النقاط الثلاث التي تعني له الكثير. وتعد هذه المباراة إحدى البروفات المهمة للمريخ قبل مواجهة الأهلي المصري في استهلال مشوارهما بدوري الأبطال الأفريقي. وفي المقابل فإن أهلي شندي لن يكون صيداً سهلاً للمريخ؛ فهو أيضا يبحث عن الفوز والنقاط الثلاث من اجل التقدم خطوة مهمة للأمام لتحسين ترتيبه في روليت الدوري.

معسكر الأحمر بالقاهرة

* حدد مدرب المريخ الجديد التونسي نصر الدين النابي في إطار برنامجه لإعداد فريقه الجديد لدوري المجموعات الأفريقي إقامة معسكر للفريق الأحمر بقاهرة المعز؛ وتنفيذ طلبه مرهون بموافقة اتحاد الكرة، نظراً لارتباط المريخ بمباريات الدوري الممتاز.

تأجيل مباراة الهلال والخرطوم الوطني

* تقدم الهلال بخطاب لاتحاد الكرة العام يطلب فيه تأجيل مباراته الدورية أمام الخرطوم الوطني المحدد لقيامها اليوم لظروف عودة بعثته من تنزانياً اليوم بعد المشاركة في دورة نادي سيمبا، وقد وافق الاتحاد على ذلك .