الخرطوم : السوداني

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، تأجيل مباراة الهلال والخرطوم الوطني ، المحدد لها اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز ، لتلعب في وقتٍ يحدد لاحقاً.

هذا وسيلعب الهلال مباراته المقبلة في الدوري أمام الشرطة القضارف عصر يوم الجمعة المقبل بملعب دار الرياضة أم درمان لحساب الجولة الثامنة، وذلك بحسب البرمجة الأخيرة الصادرة من لجنة المسابقات، على أن يخوض الأزرق مباراته في الجولة التاسعة أمام الأهلي الخرطوم يوم الثامن من الشهر الجاري، في ذات التوقيت وذات الملعب.

وفي صعيد ذي صلة، ستصل بعثة الهلال إلى العاصمة الخرطوم في الساعات الأولى من فجر غدٍ الأربعاء، قادمة من العاصمة التنزانية دار السلام.