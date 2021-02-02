الانضباط تصدر عدة قرارات وتستدعي لاعبي المريخ

عقدت لجنة الانضباط المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدمSFA اجتماعها رقم” 55″ أمس برئاسة مولانا محمد عوض حميدة، وجاءت قرارات الإجتماع حيث نظرت اللجنة في تقرير حكم ومراقب مباراة اهلي مدني ومريخ الدمازين في منافسة الوسيط، وقررت اللجنة ايقاف اداريي مريخ الدمازين ابراهيم جبريل اربع مباريات متتالية، والامين شمس الدين ثلاث مباريات متتالية ونظرت اللجنة في تقرير حكم ومراقب مباراة اهلي مدني وكوبر في منافسة الوسيط، وقررت اللجنة ايقاف رئيس اهلي مدني بشار ابودجانة اربع مباريات متتالية وايقاف رئيس القطاع الرياضي باهلي مدني محمد طه اربع مباريات متتالية، وتوقيع غرامة مالية على أهلي مدني 20 الف جنيه سوداني كما نظرت اللجنة في تقرير حكم ومراقب مباراة مريخ نيالا ومريخ كوستي في منافسة الوسيط، وقررت اللجنة ايقاف مدير الكرة بنادي مريخ نيالا محمد السر اربع مباريات متتالية.

وحول مباراة هلال كادوقلي وهلال بورتسودان في الدوري الممتاز، قررت اللجنة ايقاف خالد حماد النور اربع مباريات متتالية.

وحول مباراة الامل عطبرة وهلال الفاشر في الدوري الممتاز، قررت اللجنة ايقاف أنور موسى وعطاف الطيب صالح اربع مباريات متتالية، كما قررت اللجنة ايقاف كفاح صالح مدرب الامل مباراتين متتاليتين.

ونظرت اللجنة في تقرير حكم ومراقب مباراة السلمانية جبل اولياء والاشبال الدويم في الدوري العام، وقررت اللجنة ايقاف نشأت ميسرة 4 مباريات متتالية وعماد الدين محمد ثلاث مباريات متتالية ، مع توقيع غرامة مالية على السلمانية جبل اولياء 10 الاف جنيه ونظرت اللجنة في تقرير حكم ومراقب مباراة العاصفة الجوية كنانة والرابطة الجزيرة أبا في الدوري العام، وقررت اللجنة ايقاف اللاعب قريب الله اربع مباريات متتالية لسوء السلوك وقررت اللجنة شطب شكوى عضو مجلس ادارة الاتحاد معتز محمد لطيف ضد رئيس الاتحاد كمال شداد وقررت اللجنة استدعاء اللاعبين رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت خميس ومحمد المنذر بالاضافة الى مسؤول نظام الانتقالات في نادي المريخ ورئيس نادي الفلاح عطبرة أبوبكر العسقلاني، في اجتماعها المقبل يوم الاثنين المقبل كما قررت اللجنة حفظ ملف مباراة جُميّ وادي حلفا والقادسية خشم القربة وحكم مباراتهما في الدوري العام إلى حين استلام بعض المستندات اللازمة.