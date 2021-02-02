تنويه من اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء

أصدرت اللجنة القانونية وشئون الاعضاء في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA تنويه إلى كافة أعضاء الاتحاد بمكونات جمعيته العمومية، أن يقوموا بتزويد الأمانة العام بكافة المطلوبات الواردة في المادة (10) – الفقرة (3) من النظام الأساسي، حتى يتمكنوا من ممارسة كافة حقوقهم ، ومن بينها التصويت داخل الجمعية العمومية العادية للاتحاد المعلن عنها يوم السبت المقبل الذي يوافق 6 فبراير الحالي، وقال مولانا محمد أحمد سليمان (حلفا) عضو مجلس إدارة الاتحاد – نائب رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – ان التنويه يأتي حسب التعميم السابق من اللجنة القانونية وشئون الأعضاء.