شكر وتنويه واعتذار لوسائل الاعلام

يتقدم المكتب الاعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم بالشكر للزملاء الاعلاميين على التعاون خلال الفترة الماضية التي شهدت تواصلاً إعلامياً كبيرا، ويشيد المكتب الاعلامي بالانضباط والالتزام في الملاعب من جانب الزملاء خلال البطولات المختلفة سواء إن كانت محلية أو قارية.

وينوه المكتب الاعلامي الى انه اعتباراً من امس الاثنين سيكون دخول الزملاء الاعلاميين للمباريات في ” الدوري الممتاز، كاس السودان، الوسيط، الدوري العام” عبر البطاقة الصادرة من الاتحاد لممثلي وسائل الاعلام المختلفة في منتصف الموسم الماضي، والسارية حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعتذر المكتب الاعلامي عن قبول طلبات لاصدار بطاقات جديدة، مقدرين جهود كل المتقدمين على أمل أن يتم استخراجها في الموسم المقبل.