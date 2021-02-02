الثروة الحيوانية تبحث فرص الاستثمار مع الشركة الكندية السودانية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

استعرض وزير الثروة الحيوانية المكلف، عادل فرح، مع وفد الشركة الكندية السودانية، أوجه التعاون المشترك، في مجال الإنتاج الحيواني وتأهيل المعامل البيطرية وصناعة الأمصال ومكافحة الأوبئة.

وقال في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء)، إن (أبواب الاستثمار مفتوحة)، وان الاجتماع تطرق الى صناعة الأمصال وتأهيل المعامل المركزي بسوبا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوطين صناعة الفاكسين، وأضاف: الوزارة تهدف من خلال الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني لزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً الى أن الشركة الكندية السودانية، ابدت الاستعداد للدخول في شراكة مع الوزارة لتطوير وتأهيل المعامل وتوطين صناعة الفاكسين والأمصال، ونقل التكنولوجيا الكندية الى السودان، إضافةً الى المساعدة في تنفيذ خطة الوزارة لزيادة الإنتاج والإنتاجية.