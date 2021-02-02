الحركة الشعبية شمال ترشح بثينة إبراهيم دينار لتولي وزارة الحكم الاتحادي

الخرطوم: السوداني

قامت الحركة الشعبية الشعبية لتحرير السودان شمال، بترشيح بثينة إبراهيم دينار لتولي الحقيبة الوزارية الوحيدة التي ستشارك بها في الحكومة الانتقالية.

وقال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية، مالك عقار: “إن الحركة رشحت بثينة، امتناناً وتقديراً لنضالات النساء السودانيات؛ ولا سيما في مناطق الحرب والنزوح واللجوء، وفي النيل الأزرق وجبال النوبة / جنوب كردفان وغرب كردفان ودارفور وثورة ديسمبر المجيدة”.

وأضاف عقار في بيان صحفي: “لمواقفها الصلبة والواضحة وتمسُّكها برؤية وبرنامج السودان الجديد”.

يُذكر أن بثينة إبراهيم دينار خريجة جامعة جوبا ومن مواليد جبال النوبة، وشغلت من قَبل منصب وزير إقليمي بجنوب كردفان، كما تشغل الآن رئيسة جانب الحركة الشعبية في آلية وقف العدائيات الإنسانية.

وتمنت قيادة الحركة الشعبية لبثينة حظاً أوافر في خدمة النساء والمُهمّشين والشعب السوداني، لا سيما أنها ربما تكون المرشحة الوحيدة في قائمة أطراف عملية السلام.