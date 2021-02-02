السعودية تحظر دخول مواطني 20 دولة عربية وأجنبية إلى أراضيها

السوداني: وكالات

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء عن قرارات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بحظر دخول مواطني 20 دولة إلى المملكة، وفقا للإجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن بيان وزارة الداخلية أن الدول المحظور على مواطنيها دخول المملكة هي “الأرجنتين، والإمارات وألمانيا والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان”.

وأوضحت الداخلية السعودية أن ذلك القرار يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم غد الأربعاء.