مذكرة قطرية لـ(حميدتي) تطالب بحماية أصول منظمة الدعوة الإسلامية

الخرطوم: السوداني

طالبت منظمة الدعوة الإسلامية من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو لدى زيارته الدوحة قبل أيام بحماية أصول المنظمة بالسودان لحين عودتها أو نقل مقرها لدولة أخرى.

وكانت لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 قد ألغت قانون منظمة الدعوة الإسلامية و واستردت كافة أموال وحسابات وأصول المنظمة وفروعها داخل وخارج السودان، وحجزتها.

وحسب (سودان تربيون) فإن الشيخ آل محمود سلم مذكرةً رسمية لنائب رئيس مجلس السيادة أبانت أن تعديات كبيرة تمت وتتم الآن على أصول ومنقولات وأوقاف ومؤسسات المنظمة رغم أنها ممولة بالكامل من خيرين من بلدان متعددة.

وطالبت المذكرة الدولة السودانية بحماية أوقاف ومؤسسات وأصول المنظمة من كل التعديات الى حين عودة المنظمة أو السماح لها بنقل أوقافها الى خارج السودان.

وكشفت المذكرة أن رئيس مجلس الأمناء الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي سيقوم بزيارة قريبة للسودان. وأفادت أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أشاد بالدور الكبير الذي قامت به المنظمة في المجال الدعوي والانساني والتنموي بالسودان.