وزير الخارجية المكلف يعتزم تقديم استقالته عقب التشكيل الجديد

الخرطوم: عمرو شعبان

كشف مصدر لصيق بوزير الخارجية المكلف “عمر قمر الدين” لـ(السوداني)، عن إبداء الآخير لرغبته في تقديم استقالته الفورية بمجرد تسمية وزير الخارجية الجديد وفق التشكيل القادم.

وأكد المصدر أن قمر الدين أبدى زهده في المنصب بعد أدائه في الوزارة طيلة فترة التكليف، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المكلف رفض الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء موقفه الذي يعتزم اتخاذه، مكتفيا بالقول لـ(أسباب خاصة).

وأكد المصدر ممارسة ضغوط شديدة على عمر قمر الدين من مقربين له للاستمرار في موقعه أو ضمن التشكيلة القادمة وأضاف: لكنه متمسك بموقفه