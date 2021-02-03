قافلة الأوقاف الدعوية المشتركة تقيم ندوة دينية بولاية النيل الأبيض

الخُرطوم: السوداني

أقامت قافلة الأوقاف الدعوية المشتركة بين مصر والسودان أمس “الثلاثاء”، ندوة دينية بمسجد مدينة عسلاية، والمسجد الجنوبي بولاية النيل الأبيض.

وقال رئيس الوفد المصري مدير أكاديمية الأوقاف الدولية بمصر د. عمرو الكمار، إنّ الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فالدين لا يقوم إلا في أرض ووطن، ولا يحفظ الشرع الإسلامي الحنيف إلا بدولةٍ قوية تحميه.

من جانبه، دعا الشيخ محمد رجب إلى المحافظة على الوطن بكل السبل.

وأضاف: وطنٌ نتفق فيه خير من أن نتفق في مخيمات اللاجئين، فذهاب الوطن معه ذهاب الدين، فالله سبحانه وتعالى لا يُعبد في الهرج ولا الفتنة، بل في الأمن والأمان والاستقرار.

وشهد الندوة كلٌ من مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم الزبير محمد علي، ونائب الأمين العام لجمعية القرآن الكريم بولاية النيل الأبيض الشيخ محمد عبد الرحمن وعدد من الدعاة السودانيين.

وتأتي هذه القافلة الدعوية، امتداداً لدور مصر الدعوي الدولي والإقليمي وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين.