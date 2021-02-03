منحتان يابانيتان للسودان لتحسين معدات إدارة النفايات الصلبة

الخرطوم: السوداني

قررت حكومة اليابان تقديم منحتين للسودان للمساعدة في “مشروع تحسين معدات إدارة النفايات الصلبة من أجل مدن نظيفة” و”برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

تم توقيع وتبادل الملاحظات حول اتفاقيتي هاتين المنحتين اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بين سعادة السيد تاكاشي هاتوري، سفير اليابان لدى السودان، وهبة محمد علي أحمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف.

تهدف المنحة الأولى، البالغة 11.8 مليون دولار أمريكي، إلى توفير معدات ومركبات إدارة النفايات الصلبة للمدن الرئيسية في جميع أنحاء السودان للمساهمة في حملة “المدن الجميلة والنظيفة”، بينما ستوفر المنحة الثانية، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 2.85 مليون دولار أمريكي، سيارات إسعاف ومركبات مبردة لنقل اللقاحات، مما يمكّن وزارة الصحة الاتحادية من توسيع نظام الرعاية الصحية والتوعية بالتطعيم للمواطنين السودانيين في المناطق الريفية.

وقال السفير هاتوري في حفل التوقيع بأن “حكومة اليابان قررت، كشريك في التنمية مع السودان، التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ المشاريع على أساس أنها ستعمل على تحسين الأوضاع في قطاعي إدارة النفايات والصحة، ومساعدة الشعب السوداني على التمتع بظروف معيشية أساسية أفضل”.

من جانبها، أعربت وزيرة المالية د. هبة محمد علي أحمد، عن تقديرها العميق لهاتين المنحتين اليابانيتين الإضافيتين، ولاستمرار الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان للشعب السوداني.

