ضمن مواجهات الدوري الممتاز المريخ يطمح في العودة للانتصارات أمام النمور اليوم

الخرطوم : السوداني

يعاود المريخ اللعب في بطولة الدوري الممتاز مساء اليوم امام الاهلي شندي، وتكتسب المواجهة أهمية كبرى بالنسبة للمريخ الباحث عن العودة من جديد للانتصارات وذلك عقب التعادل الأخير للفرقة الحمراء أمام توتي والذي يمثل مفاجأة كبيرة للجميع، ويدخل المريخ مباراة اليوم برصيد “14” نقطة في المركز الثالث بينما يسعى الأهلي شندي صاحب المركز السابع بـ(9) نقاط الى مواصلة صحوته.

ويدخل المريخ مباراة اليوم بجهاز فني جديد اذ ان المدير الفني السابق الفرنسي غوميز رحل عن تدريب الأحمر عقب المباراة الماضية أمام توتي، وينتظر ان يتابع المدرب الجديد للمريخ نصر الدين النابي ومساعده حمدي الصغير المباراة من الخارج على ان يقودها فنيا الكابتن احمد بن قابلية الى جانب مساعد المدرب الكابتن الضو قدم الخير.

وينتظر ان يقود المريخ في مباراة اليوم كل من الحارس منجد النيل الى جانب امير كمال وصلاح نمر وطبنجة وعبد الرحمن كرنقو بالاضافة الى ضياء الدين محجوب والتاج يعقوب عطفا على الجزولي نوح وبكري عبد القادر ( المدينة) بالاضافة الى المحترف بانغا.