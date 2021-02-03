موتيابا يكشف عن رايه مدرب ” سعيدي” يتحسر على رحيله للسودان

تحسر مدرب فريق الضرائب الاوغندي ، سام سيمبوا على رحيل لاعب الوسط سعيدي الى المريخ، وقال المدرب الاوغندي انه حزين على فقدان خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة بيد انه عاد واشار الى انه سعيد لاجل مستقبل اللاعب خاصة وانه يستحق الاحتراف منذ وقت مبكر على حد قوله.

ومن جانبه قال لاعب المريخ السابق الاوغندي مايك موتيابا ان انتقال اللاعب سعيدي الى المريخ خطوة في الطريق الصحيح كاشفا على انه تم استفساره عن اللاعب والامكانات التي يتمتع بها من قبل مسؤولي المريخ واشار الى انه اكد على القدرات الكبيرة التي يتمتع بها مواطنه لافتا ان المريخ سيستفيد كثيرا منه ونصح موتيابا مواطنه سعيدي باستغلال قدراته الهجومية على مساعدة الفريق في تسجيل الاهداف بالاضافة الى امكانياته المعروفة كلاعب محور كذلك.