بعثة الهلال تصل الخرطوم وتتأهب لمواجهة الشرطة القضارف

وصلت في الساعات الأولى من فجر اليوم بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال قادمة من تنزانيا عقب المشاركة في بطولة سوبر سيمبا الودية التي حقق فيها الفريق المركز الثاني، بعد خوض مواجهتين أمام كل من سيمبا التنزاني ومازيمبي الكنغولي ضمن إطار التحضيرات لمواجهات مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للعام 2021م، والتي سيستهل فيها الهلال مشواره بمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بعد حوالى (10) ايام من الآن. ومن المنتظر أن يؤدي الهلال مساء اليوم مباشرة مرانه الأساسي والرئيسي استعدادا لمواجهة فريق الشرطة القضارف في بطولة الدوري الممتاز خلال المواجهة المزمع قيامها عشية الجمعة المقبلة، ومن المنتظر أن تنخرط العناصر الدولية لتدريبات الهلال اعتبارا من مران اليوم، كما سينضم الثنائي الأجنبي المكون من إبراهيم انداي والفاس باول للتمارين الهلالية التي تسبق لقاء الشرطة القضارف دوريا. هذا وقد وضع الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش برنامجا خاصا لتحضير الهلال لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي حيث سيخوض الهلال مباراتين في بطولة الدوري الممتاز قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.