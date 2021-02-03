الجامايكي ألفاس باول ينضم لتدريبات الهلال اليوم

استقبل نادي الهلال فجر أمس الثلاثاء، مهاجمه الجامايكي الجديد ألفاس باول، بعد وصوله من الولايات المتحدة في رحلة طويلة مرت بتركيا. وكان في استقبال اللاعب مدير إدارة الإعلام بنادي الهلال هيثم السوباط، والعشرات من جماهير الهلال التي هتفت للاعب باسمه فور خروجه من مطار الخرطوم. وفي تصريحات له بمطار الخرطوم، أجاب ألفاس باول على 4 من أسئلة طرحها موقع (كووورة) كانت هي محور تصريحاته الإعلامية. وقال ألفاس عن أهدافه مع الهلال: “هدفي هو المساهمة مع الفريق في تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا” وبشأن مدى معرفته بالهلال، قال: “عرفت الكثير عن الهلال من صديق لي”. وفيما يخص تأقلمه مع بيئة جديدة عليه، قال ألفاس: “هذه ليست المرة الأولى التي أحترف، وأنا قادر على التأقلم سريعا مع زملائي الجدد ومع الأجواء في السودان”. وجاءت إجابة المهاجم الجاميكي الجديد للهلال حول إمكانية خوضه مباراة الفريق بالدوري يوم الجمعة المقبل كالتالي: “أنا جاهز للعب فورًا”.