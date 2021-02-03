خبير يحذر من إضعاف البنية التحتية لمجالات الصناعة

الخرظوم: السوداني

كشف خبير اقتصادي عن مخطط لتحويل السودان لدولة مصدرة للمواد الخام بدلا من دولة مصنعة لمواردها الزراعية والحيوانية والمعدنية. وقال الخبير معتز حسن في تصريح صحفي إن حكومة الفترة الانتقالية مهدت لهذا المخطط عبر إضعاف البنية التحتية لمجالات الصناعة من خلال الضرائب العالية، مشيراً الى أن وزير الصناعة مدني عباس مدني عمل على تنفيذ هذه الخطة بعناية.

وكان أكثر من ١٠٠ مصنع وشركة من بينها شركات أدوية كبرى قد توقفت عن العمل بالإضافة لعدد من المخابز.

ويرى الخبير معتز أن سياسة حكومة الفترة الانتقالية لم تعمل على معالجة الاخفاقات انما اهتمت بتصدير المواد الخام والعمل على استيراد كل ما هو مصنع من تكنلوجيا وزراعة وغيرها من المواد وبالتالي تكون النتيجة تحويل المواد المنتجة الى مواد خام مما يدمر الاقتصاد السوداني بأكمله.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك شدد في أول تصريح عقب أدائه لليمين الدستورية على عدم تصدير المواد الخام قبل إعطائها قيمة مضافة بتصنيعها.