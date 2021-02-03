الطاقة توفر أكثر من (6) آلاف برميل جاز للقطاع الخدمي

الخرطوم: السوداني

دفعت الإدارة العامة للإمداد وتجارة النفط وزارة الطاقة والتعدين ، امس الثلاثاء مايزيد عن ( 6.761 ) الف متر مكعب من الجازولين للقطاع الخدمي، وبلغت الكميات التي سلمت للولايات الزراعية ( 800 ) متر مكعب من الجازولين بينما بلغت كميات الجازولين الخدمي التي سلمت الى الولايات ( 4165 ) مترا مكعبا .

وأشارت لتوفير كميات من الجازولين للمشاريع الزراعية القومية بواقع(135) مترا مكعبا.

وأكدت الوزارة التزامها بتأمين جازولين المشروعات الزراعية لمختلف فترات الموسم الزراعي . وتشير وحدة قياس الجازولين الى ان (واحد متر مكعب يساوي عدد (5) براميل جازولين.