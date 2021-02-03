بروتوكول بين المالية والداخلية لبرنامج دعم الأسر

الخرطوم : إبتهاج متوكل

وقعت وزارتا المالية والداخلية امس الثلاثاء بروتكول تعاون مشترك لتحقيق المصلحة لكل الأسر السودانية المستهدفة في برنامج السودان لدعم الأسر يستفيد منه ٨٠% من الشعب السوداني.

وأشار مدير البرنامج، وكيل وزارة المالية د. أمين يسن، لحرص الوزارة على نفاذ البرنامج ليغطي كافة الأسر المستهدفة بالمعلومات والبيانات الصحيحة للمواطنين، فى كل انحاء السودان عبر السجل المدني، لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات، تتضمن بيانات الأشخاص وحركتهم، داعيا المواطنين للتأكد من صحة بياناتهم في مرحلة التسجيل او تعديل أي معلومة تتطلبها ثبوت الهوية، مؤكدا أهمية هذه المرحلة المهمة لتساعد في تنفيذ عمل المشروع.

وأوضح مدير عام السجل المدني أمير أحمد، ان الاستفادة من بيانات جاء بنص المادة (٢/١٤ ) من قانون السجل المدني ٢٠١١م، والتي تنص على حق الجهات المختصة في الحصول على صورة من السجل، معتمدة من الإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التحقق والتدقيق من شخصية صاحبها ومن أجل أغراض برنامج دعم الأسر.

وأشار مدير تقنية المعلومات بالسجل المدني عصام عباس لجاهزية الفرق الفنية والاختبارات اللازمة لانطلاق المشروع والذي يغطي كل بقاع السودان والمناطق النائية والمستهدفة .