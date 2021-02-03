التربية والتعليم: نُرجِّح استمرار العام الدراسي الحالي لفترة أطول بعد مُراجعة التقويم وتعديله

الخرطوم: السوداني

أكد عضو اللجنة العليا للطوارئ، ممثل وزارة التربية والتعليم المعز فيصل الشيخ انطلاقة الموسم الدراسي بصورة جيدة قياساً بالظروف العامة.

وقال خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إنهم حرصوا على توفير معينات الوقاية الصحية من معقمات وكمامات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات وتم توزيعها على الطلاب.

وأضاف المعز: ظهور بعض النقص في الكمامات التي تم توزيع كميات منها للولايات، لكنه نقص غير مؤثر في ظل وجود التباعُد الأجتماعي بين الطلاب.

وحول استمرار نظام الدراسة عبر المجموعات، قال إن الأمر يتوقف على تراجع نسبة وجود مرض كورونا بالبلاد وإذا تم تأكيد تراجع فإن الأمر قابل للتعديل.

ورجح المعز الشيخ امتداد العام الدراسي هذه المرة لفترة أطول بعد مراجعة التقويم وتعديله ليعطي مساحة أكبر للدراسة .