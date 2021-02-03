رئيس الوزراء يُرجئ إعلان الحكومة إلى يوم الاثنين القادم

الخرطوم: السوداني

أرجأ رئيس الوزراء، إعلان الحكومة الجديدة إلى يوم الاثنين 8 فبراير.

وقالت مصادر (السوداني)، إن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، طلب من مجلس الشركاء تأخير إعلان الحكومة الى يوم الاثنين القادم، نسبةً لتأخر شركاء السلام في تسليم قائمة المرشحين الخاصة بهم. وإن رئيس الوزراء، المسؤول عن اختيار الحكومة، أشار الى أن إعلان الحكومة من غير حقائب وزراء الثورية سيكون محبطاً وغير مقبول للشارع ولقوى الهامش.

وعلمت (السوداني) أن شركاء السلام، قاموا بتسليم قائمتهم الى رئيس الوزراء اليوم، وسيشرع د. حمدوك في دراسة الأسماء والمفاضلة بينهم، لاختيار الأمثل.

وقالت قناة (الشرق) إن المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي رشح اللواء ياسين ابراهيم للدفاع والفريق كمال عبد المنعم للداخلية. في وقت سيتم غداً تعيين اعضاء الجبهة الثورية الثلاثة بالمجلس السيادي الانتقالي.