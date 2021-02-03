مدير عام الأوقاف بالنيل الأبيض: عدد الأوقاف في الولاية أكثر من “520” وقفاً

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قال مدير عام الأوقاف بولاية النيل الأبيض، محمود الخليفة، إنّ عدد الأوقاف بالولاية يزيد على “520” وقفًا وأن منها وقفًا لمصري.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية اليوم “الأربعاء” لوفد مصري من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة مدير أكاديمية الأوقاف الدولية بمصر د. عمرو الكمار لهيئة الأوقاف بمدينة كوستي ولاية النيل الأبيض.

وأعتبر “كمار” أن مثل هذه الزيارات ثمرة التعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين، متحدثًا عن التجربة المصرية في إعداد أطلس موسوعة الأوقاف المصرية الذيّ يحمل بالتفصيل بيانات ومعلومات الأوقاف في مصر.

من جانبه، أشار إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ محمد رجب إلى نجاح الأوقاف المصرية في تنمية الموارد بالأوقاف المصرية في تنمية الموارد الخاصة بالأوقاف بالاستثمار الأمثل لها.

وضم الوفد كلاً من مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم د. الزبير محمد علي، ونائب رئيس جمعية القرآن الكريم بولاية النيل الأبيض الشيخ محمد عبد الرحمن.

كما سجل الوفد، زيارة لديوان الزكاة بالولاية بمدينة ربك، واطلع الوفد على نشاط إدارة الأوقاف، كما قدم أمين ديوان الزكاة محمد أحمد تنويراً للوفد عن عمل الديوان ونشاطاته.

يُذكر أن الوفد السوداني المصري وصل إلى ولاية الأبيض أمس “الثلاثاء” لإقامة عدد من الندوات الدينية وذلك ضمن عمل مشترك بين البلدين.