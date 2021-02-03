بدء التقديم للجامعات والمعاهد العليا السودانية “الخميس”

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء اجراءات التقديم لمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020 – 2021 اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 4-2-2021 وحتي يوم السبت الموافق 13-2-2021م.

وافاد البروفيسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان التقديم خلال هذه الفترة سيكون للدور الاول للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية للعام 2019 – 2020 بمختلف مساقاتها، بالاضافة الي الشهادات العربية والاجنبية، مشيراً إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً كما جرت العادة، حيث أتاح للطلاب وأسرهم فرصة التقديم من أماكنهم.

وقال إذا لم يتمكن الطلاب من التقديم من منازلهم يمكنهم الذهاب إلى أقرب مركز بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية أو الجامعة التقانية وسيجدون هنالك المساعدة اللازمة التي تمكنهم من التقديم بسهولة ويسر، معلناً وجود أكثر من 200 مركز للتقديم بمؤسسات التعليم العالي المنتشرة فى كافة ولايات السودان، موضحا بان نظام التقديم الالكتروني متاحاً ويقدم خدماته عبر موقع الإدارة العامة للقبول على الإنترنت (www.admission.gov.sd).

ونوه إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن للطلاب وأسرهم الاتصال بمركز الاستجابة والدعم على الرقم 2511 من كافة الشبكات وعلى مدار 24 ساعة خلال اليوم واعتباراً من يوم الخميس .

من جهته أعلن الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام القبول بالوزارة أنه يتعين على الطلاب السودانيين من حملة الشهادات الثانوية العربية والأجنبية مطابقة شهادتهم بالإدارة العامة للقبول بعد إكمال إجراءات التقديم الإلكتروني مباشرة أو مراكز الجامعات الحكومية بالولايات للمطابقة ،وإرجاع الأصل في حينه وذلك حتى لا يفقد الطالب حقه في المنافسة.

واشار إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 100 جنيه للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية وغير السودانية، أما رسوم التقديم للشهادة الثانوية غير السودانية من الخارج فهي 30 دولاراً أمريكياً.

واوضح ان المستندات المطلوبة لإكمال إجراءات التقديم هي رقم الطالب الجامعى (رقم الاستمارة)، والذي يمكن الحصول عليه بعد دفع الرسوم عبر المنافذ المعتمدة، بالإضافة إلى رقم الجلوس وذلك لتأكيد ومطابقة بيانات الطالب في الشهادة الثانوية، والرقم الوطني، مطالباً الطلاب بإدخال البيانات المطلوبة بالدقة عند التقديم، لضمان سير التقديم بسلاسة ويسر.