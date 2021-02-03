المخابرات السودانية والإثيوبية تحبط مخططاً لمهاجمة سفارتي الإمارات في الخرطوم وأديس أبابا

أديس ابابا: رويترز

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، انه تم إحباط مخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الخرطوم واديس أبابا.

وأضافت أن جهاز الأمن الوطني الإثيوبي يتعاون مع نظرائه السودانيين بشأن هذا الجانب من المؤامرة. ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حتى الان.

وذكرت الوكالة أنه تم رصد بعض المشتبه بهم – خمسة عشر – بالقرب من السفارة بأديس أبابا.

وقالت إن آخرين تلقوا مبالغ نقدية من الجهات الراعية لهم. وأضافت أن أحد مدبري المؤامرة اعتقل في السويد.

وقالت الوكالة الأنباء الإثيوبية، إن السلطات اعتقلت 15 شخصاً بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.

واضافت الوكالة أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأوضحت أن “المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق.