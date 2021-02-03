الطيران المدني تقرر إنهاء كافة تراخيص شركات المناولة الأرضية بمطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان انه بعد دراسة تحليلية للخدمات المقدمة في مطار الخرطوم وقياس الاداء المتعارف عليها في اتفاقيات مستوى الخدمات علاوة على المهددات الامنية الناتجة عن عدم استقرار العمالة وٱسعار تقديم الخدمات مقارنة مع دول الجوار ونوع وعمر المعدات المستخدمة في المناولة الأرضية فقد قررت سلطة الطيران المدني الاتي :

1/ إنهاء كافة تراخيص شركات المناولة العاملة في مطار الخرطوم الدولي بعد 90 يوماً اعتبارآ من الأول فبراير وحتي الأول من مايو، بغرض تنظيم وضبط معاييرة خدمات المناولة الارضية بمطار الخرطوم الدولي.

2/ تكوين ثلاث مجموعات رئيسية لخدمات المناولة وفقا بتاريخ وجودها القديم في مطار الخرطوم ودورها التاريخي في تقديم خدمات المناولة.

وقد تقرر ان تكون الشركات هي ( مجموعة سودانير ، مجموعة ماكس، مجموعة اهبا) وللشركات الاخرى الحق في الانضمام الى اي من المجموعات الثلاث واختيار نوع الانضمام.

كما تم تحديد نوع و عمر المعدات المستخدمة في المناولة الأرضية، وكذلك تحديد الحد الأدنى لرسوم المناولة وفقاً لحجم الطائرات.