المكونات الأهلية بشرق السودان ترفض مشاركة قادة “مسار الشرق ” في الحكومة

بورتسودان :عبد القادر باكاش

أعلنت عدد من المكونات الأهلية بشرق السودان رفضها لمشاركة الشرق في الحكومة المزمع إعلانها لحين وصول فرقاء الشرق لرؤية توافقية. ورفضت مكونات الشرق ورشة “سلام الشرق ” التي نظمتها وزارة الحكم الاتحادي بالتعاون مع منظمة(C d i ) “النرويجية” المتخصصة في فض النزاعات أمس وأعلنت المكونات من داخل فعاليات الورشة في يومها الثاني بنادي الضباط بالخرطوم أن تكون الورشة لاستكمال سلام مسار الشرق بجوبا. وكشف مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الله اوبشار لـ(السوداني) عن توقيع كل من (المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، منبر البطانة الحر، تجمع مكونات كسلا، وتجمع اهل القضارف) لمذكرة احتجاجية على رفض الورشة جملة وتفصيلا .

وعزت المكونات الرفض لانحراف الورشة عن مسارها والاهداف المحددة لها مسبقا والمتفق عليها وهي أن تكون الورشة تأهيلية للإعداد والترتيب للمنبر التفاوضي الجديد وليس لاستكمال مسار جوبا. وأعلن اوبشار عن اتفاق المكونات الاهلية والفعاليات السياسية في شرق السودان مع الجهات المنظمة على رفع الورشة لاجل غير مسمى وتشكيل لجنة مشتركة لرفع مذكرة لمجلسي السيادة والوزراء.