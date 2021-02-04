الطاقة تزود القطاع الخدمي بأكثر من (6) آلاف متر مكعب من الجازولين

الخرطوم: السوداني

دفعت الادارة العامة للامداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين أمس الاربعاء مايزيد عن (6728) الف متر مكعب من الجازولين للقطاع الزراعي والخدمي

وبلغت الكميات التي سلمت للولايات الزراعية (800) متر مكعب من الجازولين بينما بلغت كميات الجازولين الخدمي التي سلمت الى الولايات (4084) متر مكعب.

وبلغت كميات الجازولين المسحوبة الى المشاريع الزراعية القومية (135) متر مكعب وأكدت وزارة الطاقة والتعدين التزامها بتأمين جازولين المشروعات الزراعية لمختلف فترات الموسم الزراعي .

وتشير وحدة قياس الجازولين (واحد متر مكعب يساوي عدد (5) براميل جازولين).