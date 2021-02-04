محافظ مشروع الجزيرة: العروة الشتوية تبشر بإنتاجية عالية

الخرطوم : رحاب فريني

أكد محافظ مشروع الجزيرة والمناقل د. عمر مرزوق أن محاصيل العروة الشتوية تبشر بإنتاجية عالية.

وأكد في تصريح لـ (السوداني) اكتمال زراعة 500 ألف فدان قمح منها 2795 فدانا بالجزيرة ومساحة 2205 أفدنة بالمناقل من جملة المساحة المستهدفة 600 ألف فدان، إضافة لزراعة مساحة 300 فدان بمحاصيل أخرى تشمل العدسية والكبكبي والخضروات.

وعن الري قال محافظ المشروع إن وزارة الري قامت بمعالجة كافة المشاكل التي تواجه زراعة محاصيل العروة الشتوية خاصة بالأقسام الطرفية لمشروع الجزيرة، مشيراً لجهود إدارة المشروع مع مجلس الوزراء والبنك الزراعي في توفير متطلبات عملية الحصاد من الوقود والخيش والحاصدات قبل وقت كاف من بداية الحصاد.