زيادة جديدة في زيوت الطعام

الخرطوم : عبير جعفر

أكد المدير التنفيذي لمصنع التضامن لزيوت الطعام ناصر الحاج لـ(السوداني ارتفاع أسعار الزيوت بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل بنسبة (70%) فضلا عن وجود أزمة في الوقود لعمل المصانع، مبيناً أن سعر زيت الفول عبوة 36 رطلا قفز من (10) لـ(12) ألف جنيه أما زيت الفهد من (7) إلى (9) آلاف جنيه فيما قفز زيت عبادالشمس الأبيض إلى (8) آلاف بدلا عن(10) آلاف جنيه بينما قفز سعر زيت السمسم من(12-15) الى(17) ألف جنيه, لافتا لتوقف المصانع عن الإنتاج الجديد و المطروح بالأسواق آنياً هو من الانتاج القديم

ورهن استقرار أسعار الزيوت بضبط انفلات سعر الصرف

وأشار تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك لارتفاع الزيوت بسبب ارتفاع الدولار ما أضعف حركتي البيع والشراء بالاسواق، مشيرا الى ان العملة السودانية صارت في تدني مقابل العملات الأجنبية، مبينا سعر زيت الفول قفز لـ (11) الف جنيه أما زيت الفهد (9,5) الف جنيه.