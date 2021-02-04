وفرة في البضائع وارتفاع الأسعار بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد السلع الاستهلاكية بالخرطوم زيادة كبيره في الأسعار رغم الوفرة

وقال بعض التجار لـ(السوداني) إن الغلاء الطاحن انعكس سلبا بعز وف المواطن من الشراء

وأكد تاجر بالخرطوم بابكر حسن لـ السوداني إن الزيادات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بالأسواق أدت لزيدة كساد الأسواق وإحجام المواطن عن الشراء،مبينا ان سعرلبن كابو عبوة (2) كيلو وربع قفز لـ(4) الاف جنيه بدلا عن (3٫5) الف جنيه أما سعر العدس فارتفع لـ (400) جنيه للكيلو بدلا عن (350) جنيها، متوقعا استمرار الزيادة بزيادة سعر الصرف .

وأشار تاجر سلع ببحري فضل عثمان لحدوث وفرة في السلع وزيادة في الاسعارلارتفاع سعر الصرف والذي أثر على الشركات والموردين

وأبان عثمان أن سعرالباكت من دقيق سيقا استقر في (2) الف جنيه وسعر كرتونة صابون الغسيل (2)الف جنيه وسعرالقطعة80) )جنيها فيما قفز سعر النشويات الى(2) الف جنيه للكرتونة و(100)جنيه لسعر الكيس لكل من المكرونه والشعيرية والسكسكانية أما سعرالأرز(300)جنيه وسعرعلبة الصلصة(220) جنيها

وقال تاجر سلع بالخرطوم السر علي: رغم وفرة البضائع الا أن الاسواق تشهد حالة من الركود والكساد والعزوف عن البيع

وقال إن هنالك زيادة في كافة اصناف السلع وتوقعات بحدوث زيادات جديدة عقب إستئناف الشركات المتوقفة عن البيع طرح منتجاتها ، مشيرا الى أن سعر زيت الفول قفز لـ(10) الاف جنيه فيما استقر سعر الشاي عبوة (450) جراما في(650) جنيها.