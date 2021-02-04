انصاف مدني: الغناء بقى ما بأكل عيش موجودة وشغالة حفلات لكن بعيداً عن الأندية والصالات

حوار: محاسن احمد عبدالله

اسست لنفسها ارضية غنائية ثابتة من خلال ماقدمته من منتوج فني منذ بداية ظهورها في الساحة الفنية بلونية غنائية مختلفة استطاعت من خلالها أن تكون قاعدة جماهيرية ومعجبين بصوتها وادائها.

الفنانة انصاف مدني ابنة مدينة الحصاحيصا التي نشأت وترعرعت فيها قبل مجيئها الى الخرطوم واجازت صوتها ثم استقرت فيها برفقة أسرتها الصغيرة.

امتازت بالوضوح والصراحة والعفوية الزائدة التي كانت خصما عليها خاصة من زملائها الفنانين إلا أنها ورغم ذلك تمتاز بالطيبة والتسامح وتتقبل الرأي الآخر برحابة صدر .

(السوداني) التقتها في هذا الحوار الذي إجابت من خلاله على كل الأسئلة التي طرحتها عليها.. تابع ما جاء فيه:

*بداية.. ابتعدت عن الساحة الفنية مؤخرا ..هل توقف نشاطك الفني بسبب جائحة كورونا؟

*ابدا..موجودة وشغالة حفلات لكن بعيداً عن الأندية والصالات، كيف نقيف وده اكل عيشنا بالرغم من الضغوط المعايشنها من السلطات من قبض وغرامة.

*هل في رأيك الغناء يمكن أن يكون مصدر رزق للعيش الكريم يكفيك شر السؤال؟

الغناء بقي ما باكل عيش قروش الغناء مجرد مانستلمها بتكمل سرعة وأحيانا ما بتقضي الغرض عايشين علي الله.

*هل هذا يعني انك لم تدخرين مال للزمن؟

اجابت متسائلة:(من وين؟) ..الغناء مافيهو قروش بستغرب من الفنانات البيشترن في العمارات والعربات بيجيبن القروش دي من وين؟ ،بسأل ربنا يكفينا شر الزمن ويبعد مننا شروره ويستر حالنا ياقادر ياكريم.

*تجربتك مع الديون والحراسات درس كبير..هل استفدتي منه؟

حقيقي كانت تجربة مريرة وصعبة اتظلمت فيها كتير وعانيت بسببها انا واسرتي وكشفت لي معادن الناس وعرفت صديقي من عدوي.

*هل لديك اعداء؟

الأعداء موجودين وبكثرة، الغريبة انا ماقاعدة اعادي زول ولا بحقد علي زول لكن تلقى الواحد يعاديك من غير سبب وده دليل على وسخ نفوس البعض.

*هل هناك منافقون من حولك؟

البني آدمين ديل بيضمنوا؟ الواحد فيهم يقابلك بي وش ضاحك ويسلم عليك بالأحضان ومن وراك يمد لسانه ويطعنك في ضهرك ما عندهم أمان ديل.. عن نفسي نيتي بيضاء ماعندي الكذب والنفاق .

*احيانا لسانك وعفويتك الزائدة سبب مشاكلك؟

فعلا لاني زولة واضحة وصريحة مابعرف اسلوب الدسدسة والغتغته وما بعرف التملق وكسير التلج ،احسن الزول يكون واضح عشان ضميرو يكون مرتاح.

*رأيك في غناء المغارز والملاسنات بين الفنانات؟

اسلوب ما جميل الوسط الفني يجمع فنانين من مختلف الأجيال الكبير يحترم الصغير ويكون الاحترام متبادل بينهم والناس تقدم الغناء الجميل لجمهورها ومعجبيها بعيد عن أسلوب المغارز .

*اهتمامك الشديد بالميك اب احيانا يغير من ملامحك الحقيقية؟

المكياج حاجة عادية للفنانة ،لازم تهتم بشكلها عشان تكون اطلالتها جميلة امام جمهورها وعادي ممكن اطلع الشارع من غير مكياج.

*حدثينا عن انصاف الام؟

الحمد لله انا ست بيت ممتازة بصحى الصباح بدري واقوم بواجباتي في البيت تجاه اولادي وبهتم بكل الامور صغيرة وكبيرة.

*هل عانيتي من الحسد؟

معاناة شديدة وصلت لمرحلة الواحد ممكن يعمل ليك عمل عشان يدمرك.

*ربطتك بالفنانة حنان بلوبلو علاقة مميزة؟

الأستاذة حنان بلوبلو شخصية مختلفة ليها تاريخها الفني الكبير وهي اكتر من اخت بالنسبة لي ،علاقتي بيها وأولادها علاقة طيبة مبنية على الحب والتواصل،ربنا يحفظها ويديها طول العمر.

*هل ستعتزل انصاف الغناء يوما ما؟

ضحكت وقالت:(مامعروف والله لكن لو حسيت باستقرار مادي كويس وكل اموري مضبوطة يمكن اعتزل.)

*وجمهورك؟

جمهوري على العين والرأس المصبرني على الحال ده شنو غيرهم.

*رسالة أخيرة؟

اتمنى ان تزول الجائحة ويستقر الوضع الصحي في البلاد ويصبح الوضع الاقتصادي أفضل ويعيش الناس في رخاء وسلام ويسود الوسط الفني المحبة والاحترام وان يبدع كل فنان لجمهوره.