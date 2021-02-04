(هنا ام درمان) تدعم مصاب الكورونا نفسياً

الخرطوم:كوكتيل

في إطار اهتمام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالتثقيف بمخاطر الإصابة بفيروس كوفيد19 وكيفية مكافحته و الحد من انتشاره انتج فريق برنامج (صحتك تهمنا) حلقة خاصة للحديث عن اهمية الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا ودوره في التعافي من الفيروس وقالت معدة البرنامج الإعلامية سعاد سليمان سلامة إن الحلقة سلطت الضوء على دور الشائعات السلبية عن كورونا وتبادل المعلومات الخاطئة حول المرض واستضاف البرنامج الأخصائي النفسي د. محمود عبد الكريم للمشاركة في موضوع الحلقة وأكد في حديثه عن أهمية دور المجتمع في الدعم النفسي للمصاب وأشار في حديثه إلى الأشخاص الأكثر تأثرا بالمرض و الأكثر تعرضا للضغوط النفسية و الاجتماعية مؤكدا على أهمية وضرورة توفر اخصائيين نفسيين للتثقبف بأهمية الدعم النفسي و الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا.

البرنامج من إعداد سعاد سليمان سلامة وتقديم هادية عبيد جودة وإخراج عبد العظيم محمد الطيب ويذاع على أثير إذاعة هنا امدرمان.