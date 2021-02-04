وفق الاشتراطات الصحية اتجاه لفتح الصالات وعودة الحفلات

الخرطوم:كوكتيل

أمن لقاء جمع عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية في البلاد صديق تاور مع نائب المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق شرطة خالد مهدي ابراهيم على إمكانية معالجة شكاوي القطاع الفني جراء تاثرهم بقفل الصالات ومنع الحفلات.

وقال نائب المدير العام لقوات الشرطة في تصريح صحفي إن اللقاء أمن على أهمية انعقاد اجتماع عاجل يضم اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم للنظر في إمكانية فتح الصالات وأماكن التجمعات العامة وفقا للاشتراطات الصحية والمهام التي تقوم بها الشرطة باعتبارها الجهة المنفذة للقانون في هذا الصدد.