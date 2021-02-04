تسجيلات صوتية مُسرّبة لسيف تيري تثير الغضب بالمريخ

الخرطوم: السوداني

أثار مهاجم المريخ سيف تيري الغضب، وسط جماهير النادي الى جانب عدد من أعضاء مجلس ادارة النادي، وذلك على خلفية ظهور بعض التسجيلات الصوتية المسربة للاعب، والتي وجّه من خلالها انتقادات لرئيس النادي آدم سوداكال بشأن المماطلة في تنفيذ الاتفاق المالي الخاص بإعادة قيد اللاعب.

وكشف تيري خلال التسجيلات، عن القيمة المالية الخاصة بإعادة قيده وهي 600 ألف دولار، يتسلم منها اللاعب 500 ألف دولار على ان يمنح بقية المبلغ كرواتب.

وحصلت (السوداني) على نسخة من التسجيلات الصوتية التي تحدث من خلالها أحد الشخصيات مع اللاعب سيف تيري عن مستقبله وما يُثار بشأن المفاوضات المالية بينه والنادي وهوية الشخصيات التي تقود المفاوضات معه قبل أن يعود ويتحدث عن الجدل بشأن مستقبله ومشاركته مع الفريق في المباريات القادمة.

ووجّه تيري خلال التسجيلات المنسوبة له، انتقادات لرئيس النادي الحالي آدم سوداكال، وذكر بأن هناك مماطلة في إعادة قيده، وانه ينتظر تنفيذ الاتفاق المالي حتى يتمكن من الأداء بارتياح خلال المقابلات القادمة، وشدد على أنه مشتت خلال الفترة الحالية وينتظر الحسم وحدد أقصى موعد قبل مباراة الفريق القادمة أمام الأهلي المصري في السادس عشر من الشهر الجاري بدوري المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وأثارت التسجيلات المنسوبة لتيري، ردود فعل قوية وسط جماهير المريخ والتي انقسمت ما بين مؤيد ورافض للخطوة التي بدرت من اللاعب، وطالبت فئة كبيرة من مجلس الإدارة اتخاذ موقف قوي وسريع تجاه ما بدر من اللاعب، بينما طالب آخرون بضرورة التروي والحكمة في اتخاذ أي قرار.

وبحسب مُقرّبين من تيري، فإن الأخير لم ينف التسجيلات المنسوبة له، واكد مصدر مقرب شروع اللاعب في فتح بلاغ بنيابة المعلوماتية ضد الشخص الذي قام بنشر وتسريب هذه التسجيلات في عدد من الوسائط.