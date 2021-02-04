الشرطة يستعد لموقعة الهلال

أجرى فريق الشرطة القضارف ظهر أمس بملعب الجريف تمرينه الرئيسي استعدادا لمباراته المرتقبة أمام الهلال الخرطوم المقامة غدا الجمعة بملعب دار الرياضة بأم درمان لحساب الجولة الثامنة لمباريات الدوري الممتاز، تحدث محمد الطيب مورينهو المدير الفني للفريق قبل بداية المران مع اللاعبين، مؤكدا أن مواجهة الهلال لن تكون سهلة لذا لابد من الحذر وتنفيذ موجهات الجهاز الفني وأن يؤدوا بقتال وقوة طيلة زمن المباراة. وتعاهد لاعبو الفريق على البذل والعطاء والعودة بنتيجة ايجابية عبر بوابه الهلال للسير قدما نحو فرق المقدمة، ومن ثم أخضع الجهاز الفني أساسيي مباراة الأمس امام الاهلي الخرطوم لتدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف المدرب العام زهير محمد عثمان، واللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء إلى تدريبات بدنية وتكتيكية، واجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب شهدة عودة الثاني مناضل عطايا وجدي موسى للتدريبات بعد أن عاد الأخير من الاصابة كما اهتم الجهاز الفني بالجانب اللياقي والبدني للاعبين كثيراً خلال تدريب اليوم حيث اخضع اللاعبين لحمام ثلج عقب مران من اجل إزالة الكدمات والقضاء على تقلصات العضلات لجميع اللاعبين.