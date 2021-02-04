السفير الإثيوبي بالخرطوم يواصل تصريحاته المُستفزّة والمُضللة تجاه السودان

الخرطوم: السوداني

واصل السفير الإثيوبي لدى السودان، يبلطا اميرو، تصريحاته – المضللة، وغير الدبلوماسية تجاه السودان – قائلاً: “إن غزو السودان لأراضي إثيوبيا يُعتبر خطأً تاريخياً من حيث الأخلاق والقانون والصداقة طويلة الأمد بين البلدين”.

يُذكر أن الجيش السوداني قد استعاد مُعظم أراضيه بالجبهة الشرقية التي كانت تحتلها قوات إثيوبية، حيث أقامت مستوطنات إثيوبية بشرق السودان، واحتلت الأراضي بغرض الزراعة، وهي أراضٍ غير مُتنازع عليها، ووفقاً الاتفاقات والمعاهدات الدولية الموثقة، فإنّها تتبع للسودان منذ اتفاق 1902.

وقال اميرو للتلفزيون الإثيوبي: “إنّ السودان غزا أراضي اثيوبيا وانتهك اتفاق الحدود المبرم بين الحكومتين في العام 1972، وإنّ الغزو تسبّب في أضرار بالمُمتلكات العامة للمزارعين وأرواح المواطنين”، وأكد أن إثيوبيا ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن النفس، حال لم ينسحب السودان ويتراجع عن عدوانه.