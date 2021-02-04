بعد توقُّف لـ(72) ساعة.. عودة محطة كهرباء أم دباكر للعمل

الخرطوم: السوداني

عادت محطة كهرباء أم دباكر للعمل بالشبكة القومية والتي توقّفت لمدة (72) ساعة نتيجة لكسر خط الوقود المغذي للوحدتين (1 و2)، مما أدى لخروجهما من العمل مباشرة.

وقالت وزارة الطاقة في تعميم لها اليوم، إنه تلى ذلك إيقاف تشغيل الوحدة الثالثة لدواعي السلامة والأمان للعاملين والمنشآت، مشيرة إلى تواصل العمل ليلاً ونهاراً لصيانة منظومة الوقود وإعاة المحطة للشبكة القومية. وقالت إن خروج محطة أم دباكر أدى الى نقص كبير في الإمداد الكهربائي يقدر بحوالي 330 ميقاواط، مما تسبب في زيادة كبيرة في فترة القطوعات، خاصّةً وأنّ هناك حوالي 250 ميقاواط مفقودة لوجود ماكينات حرارية متوقفة بسبب النقص الحاد في وقود الفيرنس، منوهاً إلى تعثُّر دفعيات الباخرتين المجدولتين للوصول بحسب العطاء الذي اكتمل منذ منتصف يناير.

وتوقّعت الوزارة وصول باخرة الفيرنس الأولى غداً الجمعة الى بورتسودان، مشيرة إلى أنه سيبدأ إجراءات تشغيل الوحدات المتوقفة حالما يصل الفيرنس إلى ماكينات البحر الأحمر والخرطوم.