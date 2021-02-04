إحصائية جديدة لإصابات كورونا بالخرطوم تكشف عن معدل انتشار وصل إلى 22% في المجتمع

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة الصحة الخرطوم تسجيل (146) حالة اصابة بفايروس كورونا منذ تاريخ اخر تقرير اعلنته الوزارة السبت الماضي (30 يناير) منها 25 حالة اصابة جديدة في وقت واصلت فيه محلية الخرطوم تسجيل اعلى معدلات الاصابة مقارنة مع بقية المحليات.

واكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالولاية د.رندا يحى علي استمرار محلية الخرطوم في تسجيل اعلى معدلات الاصابة باجمالي (6379) حالة بالمحلية بينما بلغ اجمالي حالات الاصابة بولاية الخرطوم (20170) حالة اصابة، بمعدل انتشار 22،7% بالمجتمع وكشفت عن تسجيل 17حالة وفاة من تاريخ آخر اعلان منها حالتي وفاة جديدتين ليصل اجمالي الوفيات الى (900) حالة وفاة بمعدل 4،4%.

فضلا عن تسجيل 52حالة شفاء من اخر اعلان منها عدد 17حالة شفاء جديدة ليصل اجمالي الشفاء الى (9457) حالة شفاء.

ونوهت د. رندا الى وجود 17 فريق استجابة سريعة بالمحليات و7 مراكز ثابتة واستمرار جهود الوزارة بالعمل على زيادة عدد المراكز الى 28مركزا بواقع 4مراكز لكل محلية لافتة الى زيارة 52 منزلا بالولاية من قبل فرق الاستجابة السريعة من تاريخ اخر اعلان وجمع (102) عينة من الزيارات المنزلية بمعدل 25 عينة.

كما اكدت ان عدد المرضى المتابعين بالعزل المنزلي (1845)حالة منها (1026)حالة شفاء بعد اكمال فترة المتابعة وان عدد حالات المتابعة النشطة بالمراكز الصحية الاولية (298) حالة واجمالي حالات الوفاة بالمنزل 28حالة.

ووجهت المواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات الصحية للوقاية من الاصابة بالفايروس باتباع الموجهات من تباعد اجتماعي ولبس للكمامات وغسل الايدي باستمرار كما ناشدت الاسر بالالتزام بالاشتراطات الصحية من اجل العودة الآمنه للمدارس مشيدة بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية لمكافحة الجائحة والحد من انتشارها .