أكثر من 36 مكونا قبليا بنهر النيل يسلم “البرهان” مذكرة اعتراضا على وجود الوالي الحالي

الخرطوم: السوداني

استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بمكتبه اليوم مجلس شورى قبائل ولاية نهر النيل برئاسة مبارك علي جاد الله وتسلم مذكرة المجلس التي تضمنت كافة القضايا والتحديات التي تواجه مواطن الولاية.

وقال عضو المجلس العمدة عمر العمدة عثمان سوميت إن مذكرة المجلس والذي يضم أكثر من 36 مكونا قبليا بالولاية، تضمنت اعتراضا واضحا على مسار الشمال، وعلى اتفاقية جوبا لسلام السودان وعلى وجود الوالي الحالي على سدة الحكم بالولاية، بجانب ضرورة مشاركة المجلس في اختيار الوالي ومراعاة العدالة في توزيع السلطة والثروة.

وأضاف العمدة عمر، ان رئيس مجلس السيادة وعد بمناقشة ما تضمنته المذكرة من بنود مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة تحقيقا للامن والاستقرار.

من جانبه أوضح عضو مجلس شورى قبائل نهر النيل ، عوض الكريم محمد احمد عوض الكريم أن المذكرة حوت كافة القضايا المتصلة بهموم وتحديات مواطن نهر النيل.