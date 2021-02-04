البرهان يتسلم 45 مليون جنيه مساهمة شركات التعدين لدعم الجيش السوداني

الخرطوم: السوداني

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدور المقدر الذي تضطلع به شركات التعدين في السودان واسهامها في توطين وتشجيع الاستثمار.

واكد رئيس مجلس السيادة لدى لقائه بمكتبه اليوم ممثلي شركات قطاع التعدين، بحضور اللجنة العليا لدعم وإسناد القوات المسلحة، حرص الحكومة على تحقيق الأمن والحماية للمعدنين والمستثمرين في مناطقهم.

الى ذلك أوضح المهندس معتصم الحاج التوم نائب رئيس غرفة التعدين باتحاد أصحاب العمل، أن شركات التعدين قدمت دعما ماديا بقيمة 45 مليون جنيه ، دعما للقوات المسلحة بمبادرة من القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب.

ولفت سيادته إلى أن الدعم يأتي في إطار الإيمان الصادق بالواجب الذي تضطلع به القوات المسلحة تجاه الوطن والمواطن.

وأبان ممثل شركات التعدين أن هذا الدعم يأتي ضمن برامج القطاع الراتبة، مشيرا إلى أن الشركات بصدد تقديم العديد من الخدمات التي من شأنها توفير الحماية والأمن للمعدنين وتشجيعهم على العمل بمناطق التعدين.